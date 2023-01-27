المشهورة السعودية باربي نجد​ تتراقص وتداعب صدرها بطريقة مغرية وتكشف الوضعية التي تفضلها أثناء ممارسة الجنس

أثارت عارضة الأزياء السعودية ​​باربي نجد،​ الجدل بعد نشرها مقطع فيديو مثير لها، عبر خاصية “الستوري” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام.

وظهرت باربي نجد​ في الفيديو تداعب صدرها بطريقة مثيرة، مما اعتبره الجمهور دعوى واضحة لممارسات الفاحشة.

كما وثق مقطع الفيديو، عارضة الأزياء السعودية، وهي تتراقص مرتدية “روب” الإستحمام من دون ملابس داخلية، وتحتسي القهوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها نجد للانتقادات، فدائما ما يطالبها الجمهور بإلتزام وإحترام المعايير المجتمعية.

ومؤخرا ظهرت باربي وهي تحرك أعضائها التناسلية وترقص بطريقة مستفزة وخادشة للحياء، كما نشرت صورة أخرى وهي ترتدي ملابس داخلية باللونين الزهري والأسود.

كما بدت نجد تصور مؤخرتها، وتتخذ وضعية “dogy style”، وهي أحد الوضعيات النسبية، ليعلق أحدهم قائلاً “يبدو أنها تفضل هذا الوضعية دائماً أثناء ممارسة الجنس”.

ودائما ما تثير عارضة الأزياء السعودية، باربي نجد، الجدل بإطلالاتها العارية وشبه العارية، وحركاتها الإحيائية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.