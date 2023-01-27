الحديدة.. مواطن يقتل طفله الرضيع بطريقة وحشية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن،على قتل طفله الرضيع بطريقة وحشية، في إحدى البلدات بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا أقدم أمس الخميس، على قتل نجله "ذبحا" في قرية "الخضار" بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة.



وأضافت المصادر، أن الأب قام بفصل رأس الطفل عن جسده في مشهد مروع، في حين لم تعرف دوافع الجريمة التي هزت المنطقة.



وأشارت بعض المصادر أن الأب يعاني من اضطرابات نفسية.



وخلال سنوات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، زادت معدلات جرائم العنف الأسري التي يعزوها مختصون إلى تردي الأوضاع المعيشية وزيادة الأمراض النفسية وغياب التشريعات القانونية الرادعة.

