الحكومة اليمنية تدين جريمة الاحتلال في "جنين" وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

المنامة - ياسر ابراهيم - ادانت الحكومة اليمنية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين الفلسطينى، والذي أسفر عن استشهاد 10 من المدنيين وإصابة آخرين صباح أمس الخميس، بحملة عسكرية إسرائيلية.



واعربت وزارة الخارجية - في بيان لها - عن ادانتها الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين الفلسطينى، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة.



وأكدت الحكومة اليمنية، تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لتطلعاته المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

وأدت عملية الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سقوط 10 شهداء بينهم 9 بالمخيم، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.



وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام، بجانب وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، المجتمع الدولي إلى التحرك ضد "الجرائم" الإسرائيلية.



كما تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة من غزة وقرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ورفعوا العلم الفلسطيني مرددين هتافات من ضمنها "بالروح بالدم نفديك يا جنين"، و"غزة والضفة يد وحدة".



كما نظمت مسيرات ووقفات مماثلة بمدن بالضفة الغربية، في طوباس (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، فيما عم الإضراب العام كافة مدن الضفة.



إدانات عربية

أدانت السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن، الاقتحام الإسرائيلي لجنين وسط مطالب بالتهدئة، والوقف الفوري لـ"الاعتداءات الإسرائيلية"، وفق بيانات رسمية منفصلة.



في السعودية، أكدت وزارة الخارجية "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة"، مطالبة المجتمع الدولي "بوقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية".



بدورها، دعت الخارجية الإماراتية "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".



ووصفت الخارجية القطرية ما قامت به تل أبيب بأنه "عدوان وحشي"، محملة "سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف التي ستنتج عن هذا التصعيد الممنهج ضد الشعب الفلسطيني".



وفي الكويت، شددت وزارة الخارجية على أن "هذا العدوان الإسرائيلي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، محذرة من "مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد".



كما أعربت الخارجية العمانية عن رفضها لـ"العدوان الإسرائيلي الوحشي"، داعية "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد".



ودعت الخارجية المصرية، إسرائيل إلى وقف فوري "للاعتداءات" على المدن الفلسطينية، محذرة من "خروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة".



بينما دعت الخارجية الأردنية، إلى "ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

المصدر: يمن شباب نت + وكالات