اختطفت جرحى من المستشفيات.. قتلى وجرحى بينهم نساء في حملة حوثية بالبيضاء

قُتل مدني وأصيب أربعة مدنيين على الأقل بينهم امرأتان، برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن "حملة عسكرية حوثية يقودها المشرف "أبوحسين الهرمان" هاجمت منازل أسرة "آل ناقوس" في حي الحفرة وسط مدينة رداع، أمس الأربعاء".



وأضافت أن أفراد الأسرة تصدوا للحملة؛ لتندلع على إثر ذلك مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.



وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي استهدفت منازل أسرة "آل ناقوس" بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، ما تسبب بمقتل شاب وإصابة 4 آخرين بينهم امرأتان.



وأشارت إلى قيام المليشيا بحملة مداهمات واسعة للمنازل عقب ذلك واختطاف عدد من المواطنين.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لاقتحام عناصر المليشيا لأحد مستشفيات المدينة واختطاف جريحين من داخله.



ولم تُعرف دوافع الحملة الحوثية ضد أسرة "آل ناقوس"، والتي تأتي امتداداً لحملات انتهاكات واسعة تنفذها المليشيا بحق السكان في المدينة الخاضعة لسيطرتها.

