شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تنعي الفقيد جميل محمد عبدالله الاعلامي بوكالة الأنباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن/خاص:

نعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الاعلامي جميل محمد عبدالله، أحد العاملين الإعلاميين بوكالة أنباء عدن منذ الثمانينيات من القرن الماضي الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز الخمسين عاما بعد مرض عضال ألم به .

وأشارت النقابة في برقية عزاء بمناقب الفقيد المهنية والشخصية، مشيرة ان الفقيد تميز بدماثة الأخلاق وفي التعامل الراقي مع زملائه في وكالة أنباء عدن، وكان الفقيد جميل محمد عبدالله، بشهادة زملائه، شخصية مرحة تحب الحياة وخاض لسنوات (معركة الحياة والموت)، لكن المرض هزمه ووافاه الأجل اليوم.

ونقلت النقابة تعازيها إلى أبناء الفقيد وأهله، والى كافة زملائه ومحبيه، متضرعة إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته باذنه تعالى.

وعمل الفقيد منذ ثمانينات القرن الماضي في عدة أقسام في وكالة أنباء عدن منها قسم الصف الالكتروني، وقسم ارسال الاخبار، وقسم الاستقبال اللاسلكي لاخبار وكالات الانباء العالمية، وقسم الاستماع السياسي للاخبار العربية والدولية، وغيرها.

وعانى الفقيد خلال السنوات الأخيرة من عمره من مرض عضال، وظروف صعبة، ولم يجد من يمد له يده العون حتى لفظ أنفاسه الأخيرة يومنا هذا.

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه، انا لله وانا اليه راجعون.