شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة العليا للشؤون القانونية تقر تأسيس نقابة المحاميين الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣

عقدت اللجنة العليا للشؤون القانونية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، في العاصمة عدن برئاسة الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة، أقرت من خلاله تشكيل نقابة المحاميين الجنوبيين.

وشدد الاجتماع على اهمية تأسيس نقابة للمحاميين الجنوبيين تعني بشؤون مهنة المحاماة والدفاع عن حقوق المحاميين، لما لهذه المهنة من أهمية باعتبارها القضاء الواقف، وسند القضاء في الوصول للحقيقة.

ورأت اللجنة في اجتماعها أن تتولى نقابة المحاميين في العاصمة عدن القيام بمهام إصدار التراخيص لمزاولة مهنة المحاماة وتجديدها للمحاميين في المحافظات الجنوبية التي لا توجد بها فروع للنقابة أو تلك التي توقف نشاطها، إلى ان يتم تشكيل تلك الفروع على طريق تأسيس النقابة العامة للمحاميين الجنوبيين.

كما ناقش الاجتماع ما تبقى من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، متخذاً حيالها ما يلزم من القرارات والتوصيات.