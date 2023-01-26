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الأخبار شاهد.. مركز الزلزال الذي ضرب العاصمة عدن قبل قليل يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارشاهد.. مركز الزلزال الذي ضرب العاصمة عدن قبل قليل شاهد.. مركز الزلزال الذي ضرب العاصمة عدن قبل قليل أنباء عدن: الخميس 26 يناير 2023 05:12 مساءً الصورة هزة أرضية 4=8على مقياس رختر و على بعد 75كيلومتر شرق جنوب شرق اوبوك الجيبوتية..وعلى عمق 10كيلومتر. منقول عن خبير متابع. . روابط ذات علاقة سكان العاصمة عدن يتحدثون عن هزة أرضية أصابت مدينتهم قبل قليل ناشط: بعد شتاء معمر عدن موعودة بصيف معين كاميرات تراقب العاصمة عدن بدعم اماراتي وزير الصناعة يبارك الاجتماع الأول للجنة التنفيذية عن الجانب اليمني لمجلس رجال الأعمال السعودي اليمني المزيد في الأخبار اللجنة العليا للشؤون القانونية تقر تأسيس نقابة المحاميين الجنوبيين الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ عقدت اللجنة العليا للشؤون القانونية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، في العاصمة عدن برئاسة الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة،

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