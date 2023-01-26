شكرا لبحثكم عن خبر سكان العاصمة عدن يتحدثون عن هزة أرضية أصابت مدينتهم قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضرب زالزال بحري منطقة خليج عدن عصر الخميس. وشعر مواطنون بمناطق متفرقة من محافظة عدن بالزلزال الذي استمر لخمس ثوان.. وبحسب مصادر مطلعة فقد وقع الزلزال على بعد ١٠٠ميل بحري جنوب عدن. وضربت هزة أرضية مدينة عدن، قبل قليل. وحسب مواطنون لصحيفة "عدن الغد"، فقد ضربت هزة أرضية محافظة عدن وعددٍ من المناطق المجاورة لها قبل نصف ساعة من الآن. وذكر المواطنون، أن الهزة الأرضية أستمرت ل٥ ثوانِ منذ وهلة الشعور بها. وللمرة الاولى، تضرب هزة أرضية محافظة عدن وضواحيها بهكذا قوة منذ قرون ماضية.

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