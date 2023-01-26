شكرا لبحثكم عن خبر ناشط: بعد شتاء معمر عدن موعودة بصيف معين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب الناشط الجنوبي فهد صالح " ان مهرجان شتاء عدن كلف اكثر من مائتين وخمسين مليون ريال يمني. واضاف " نحن ننتظر من معين عبدالملك مهرجان صيف عدن الحار وننتظر حركاته وبركاته في توفير مادة الديزل لمحطات كهرباء عدن بدلاً من تبذير الاموال في مالا يعود على المواطن بنفع".

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