وزير الصناعة يبارك الاجتماع الأول للجنة التنفيذية عن الجانب اليمني لمجلس رجال الأعمال السعودي اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - 26/1/2023م

بارك وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، الاجتماع الأول للجانب اليمني لمجلس رجال الأعمال السعودي اليمني والذي يأتي بعد لقاءات بين مجلس رجال الأعمال السعودي ووزارة الصناعة ونتج عنها صدور قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (61) لسنة 2022م بشأن إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني .

وفي الاجتماع الذي ترأسه عبدالمجيد السعدي رئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب اليمني في مجلس رجال الأعمال لوضع أهداف للمجلس والذي يقابله تشكيل لجان على غرار الجانب السعودي والتي منها لجنة إعادة إعمار وتنمية اليمن ولجنة تنمية التعاون البنكي والاستثمارات السعودية في اليمن ولجنة تنمية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين البلدين ولجنة تأسيس منطقة تجارة لوجستية بجوار منفذ الخضراء في منطقة نجران ولجنة حل قضايا الاستثمارات الخاصة للمستثمر السعودي في اليمن ولجنة معالجة الاستثمارات اليمنية في السعودية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس المكون من أبو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعمر باجرش رئيس الغرفة التجارية في حضرموت وأسامة باوزير ومطلوب عاطف وباقي الأعضاء.