شكرا لبحثكم عن خبر دورة تدريبية حول التحليل المالي وقراءة القوائم المالية لمنتسبي الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت الوادي والصحراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / جمعان دويل

نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء بمقرها بمدينة سيئون

اليوم الاربعاء 25 يناير 2023م ، الدورة التدريبية حول { التحليل المالي

وقراءة القوائم المالية ) لمنتسبيها من التجار واصحاب المشاريع الصناعية

بوادي حضرموت ( ملالك ومدراء ) ، وتهدف لمساعدة الملاك ومدراء المشاريع

التجارية في قراءة القوائم المالية وفهمها بشكل صحيح لتكون لديهم المقدرة

على فهم بنود القوائم المالية بشكل دقيق لمساعدتهم في اتخاذ القرارات

السليمة .

وتلقى المشاركون في الدورة على مدى يوم واحد ، عدد من ملاك ومدراء

المشاريع التجارية والصناعية بوادي حضرموت من قبل مدرب الدورة رئيس دائرة

العلوم الادارية بكلية المجتمع الاستاذ المساعد الدكتور / احمد محمد

السقاف على معارف ومفاهيم وخبرات علمية نظرية وتطبيقية حول كيفية معرفة

التحليل المالي لحسابات العمل ، وكيفية قراءة القوائم المالية ، اضافة

الى عدد من الامور المتعلقة والمرتبطة بالنشاط التجاري .

وفي حفل ختام الدورة اكد السفير الفخري لجمهورية ماليزيا لدى اليمن نائب

رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء السيد / طه عبدالقادر

السقاف ( الرّوش ) ، اهمية هذه الدورة في التعريف العلمي للجوانب

المالية في ادارة المشاريع التجارية والصناعية لمنتسبي الغرفة التجارية

انطلاقا من استراتيجيتها للعام الجاري 2023م في تنمية قدرات ومهارات

القطاع التجاري بحضرموت الوادي والصحراء للعمل المؤسسي الصحيح في مختلف

المجالات المتعلقة بالجانب التجاري ، مقدما شكره لمدرب الدورة على

المعلومات التي قدمها واستجابته في تخصيص جزء من وقته في تقديم هذه

الدورة .

فيما اكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء الاستاذ /

حسن علي باطاهر ان هذه الدورة تعد باكورة نشاط الغرفة في العام الجاري

2023م وسوف يشهد هذا العام العديد من الدورات لمنتسبي الغرفة لتحسين اداء

العمل التجاري ورفع من قدراتهم من خلال نخبة من المدربين الاكفاء ،

مناشدا من الجميع رفع المقترحات والتوصيات لإدارة الغرفة في اولويات

احتياجات المنتسبين في مجال التنمية البشرية .

الى ذلك اكد مدرب الدورة الدكتور / احمد محمد السقاف عن اهمية التدريب

كونه جانب مهم لتطوير الذات الامر الذي سيعكس نفسه على الرقي بالعمل .

فيما عبر المشاركون في الدورة من الملاك ومدراء المشاريع التجارية

والصناعية عن شكرهم وتقديرهم للغرفة التجارية والصناعية بحضرموت الوادي

والصحراء على هذه الدورة النوعية التي كان لها الاثر الايجابي في معرفة

كثير من الامور المالية المتعلقة بالتحليل المالي وقراءة القوائم ،

مثمنين تلك الجهود متمنين مزيدا من تلك الدورات النوعية التي ستسهم

بالرقي بالعمل التجاري نحو الافضل .

وفي ختام الحفل الدورة تم تكريم المشاركين بالدورة بشهادات مشاركة من قبل

غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء ومرب الدورة //.