شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة مكافحة السرطان بعدن تقيم ورشة علمية حول سرطان عنق الرحم بشعار " احمي نفسك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية وزارة الصحة والسكان..

عدن - علي خميس

اقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن، اليوم، الورشة العلمية لسرطان عنق الرحم بشعار" احمي نفسك" وبدعم من المؤسسة الطبية الميدانية.

وتناولت الورشة التي تقام ضمن فعاليات شهر يناير للتوعية بسرطان عنق الرحم، وبرعاية وزارة الصحة والسكان 45 مشارك ومشاركة من أطباء نساء ولادة، والأورام، والمختبرات في محافظة عدن، عن مفاهيم علمية عن سرطان عنق الرحم، وجهاز الكولبسكوب، والطريقة العلمية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وكيفية التعامل مع المريض في حال ظهرت نتائج غير طبيعية.

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الصحة الدكتور سالم الشبحي، ومدير الصحة الانجابية بوزارة الصحة الدكتورة حميدة زيد، أكد مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي، على أهمية الورشة في تنمية قدرات الكادر الصحي بمفاهيم عن سرطان عنق الرحم، و طرق وأهمية الكشف المبكر في الحد من خطورة انتشار المرض ووصوله لمراحله المتأخرة.. داعيا المشاركين إلى نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن السرطان في أوساط المجتمع.

بدوره أوضح مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن ابراهيم بامفروش، أن المؤسسة حريصة على الاستفادة من المواسم والمناسبات الصحية لتوصيل الرسالة التوعوية والتثقيقية حول مرض السرطان وكيفية الوقاية من خلال الورش العلمية والبرامج التدريبية والنزولات الميدانية.

وأكد رئيس المؤسسة الطبية الميدانية الدكتور مهيب عباد، على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الطبية ومؤسسة مكافحة السرطان بعدن في تنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمرض السرطان، وتدريب الأطباء على كيفية استخدام الطرق السليمة للكشف المبكر عن السرطان والعمل على علاجها بالطريقة الصحيحة.

حضر الورشة رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة عدن نهلة الكعكي، ومدير مستوصف الشعب التوليدي رجاء أحمد، و المدير التنفيذي لصندوق تنمية رجال المال والأعمال فتحي السقاف،