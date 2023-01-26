شكرا لبحثكم عن خبر الفرق الفنية تواصل الأعمال بمشروعي الربوة والخط الدائري بالحبيلين في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

مازالت الأعمال تتواصل في مشاريع تاهيل وإعادة انشاء الطرق في مديريتي حبيل جبر والحبيبلين بمحافظة لحج بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

حيث تواصل الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة اعمال تنفيذ مشروع تأهيل وإعادة إنشاء طريق الربوة _ الذنبة في مديرية حبيل جبر في فرش طبقة الأسفلت الى جانب أعمال رش الطبقة العازلة لاساس الطريق( M.C) للمحطات التاليه تمهيدا لأعمال السفلتة.

كما تستمر في ذات السياق تنفيذ اعمال مشروع استكمال وإعادة انشاء طريق الدائري الحبيلين في مديرية الحبيلين.

و أفاد مدير المشروعين في لحج المهندس نجوان احمد سعيد ان الأعمال مستمرة في فرش طبقة البيسكورس لطريق الدائري في منطقة العباراة حيث تشارف أعمال الفرش على الإنتهاء استعداداً لفرش طبقة الأسفلت و بذلك تكون أعمال الإسفلت الخاصة بالطريق الدائري الحبيلين منتهية .

واضاف ان الفرق الفنية مستمرة في جانب عمل الربارب و بناء الجدران الحامية و الساندة و كذلك بناء البردورات للجزر الوسطية للطريق .

وتجري الأعمال في مديريات محافظة لحج بوتيرة عالية من أجل انجاز المشاريع لتسهل تنقلات المواطنين في مناطق المحافظة.

صادر عن وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن.