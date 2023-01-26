إب..معلمة تقدم استقالتها تضامناً مع طلاب طردوا من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع الرسوم الدراسية

قدمت معلمة يمنية استقالتها من عملها في إحدى المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمدينة إب (وسط اليمن)، بعد خمس سنوات من عملها بدون راتب.



وقالت الأستاذة أمة العليم الفلاحي، إنها تقدمت بالاستقالة من التدريس في مجمع الإمام البخاري بمنطقة اليهاري بمديرية ريف إب، بعد خمس سنوات من التدريس، لأسباب تتعلق بتعامل الإدارة مع الطلاب.



وفي نص الاستقالة التي أطلع "يمن شباب نت " على مضمونها، بررت الفلاحي استقالتها بأنها جاءت تضامنا مع الطلاب المطرودين من الفصول بسبب عجزهم دفع الرسوم الدراسية.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى رفع الرسوم الدراسية وإجبار الطلاب على دفع مساهمات مالية أثقلت كاهلهم ودفعت الكثير منهم إلى التسرب عن التعليم.