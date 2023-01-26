الحديدة.. ترتيبات لإقامة مخيما جديدا للنازحين في الخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرت السلطات الحكومية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، نقاشات مع الأمم المتحدة لإقامة مخيما جديدا للنازحين في مدينة الخوخة، مركز المحافظة المؤقت.



وقال وليد القديمي، وكيل أول المحافظة، إن أجرى أمس الأربعاء، مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA السيد سانتوس ومعه منسقي الكتل، نقاشاً حول اقامة مخيم لنازحي الحيمة الساحلية.



وأشار في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أنه قام رفقة الفريق الأممي ومنسقي الكتل بزيارة إلى الموقع المحدد بمدينة الخوخة لإقامة المخيم والبدء في التجهيز.



وتقع منطقة الحيمة المشاطئة للبحر الأحمر، على نقاط التماس بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، وقد تسببت عملية إعادة التموضع الذي قامت بها القوات المشتركة في نوفمبر من العام 2021 وتقدم الحوثيين لاحقاً، إلى فرار عشرات المواطنين من المنطقة باتجاه مدينة الخوخة المجاورة فيما يتعرض من تبقى من سكان المنطقة لانتهاكات متواصلة من الحوثيين.

