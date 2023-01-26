شكرا لبحثكم عن خبر أصيب في الامارات .. نقل أحمد فتحي للعلاج بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر اعلامية متعددة عن نقل الفنان اليمني الكبير احمد فتحي للعلاج في العاصمة المصرية القاهرة. وقالت المصادر ان فتحي تعرض لاصابة وصفت بالمتوسطة في دولة الامارات العربية، لم تكشف عن سببها. واوضحت ان فتحي طلب نقله للعلاج في مصر. وفتحي مغني وموسيقى يمني شهير يقيم خارج اليمن من1 مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

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