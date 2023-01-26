الأمم المتحدة: إنطلاق 100 رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ سريان الهدنة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إن 100 رحلة تجارية انطلقت من مطار صنعاء استفاد منها أكثر من 50 ألف مسافر منذ سريان الهدنة مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب المبعوث الأممي على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، أن ما يزيد عن 50 ألف راكب استفاد من هذه الرحلات، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية المسيرة من وإلى المطار بلغت 49 رحلة من انتهاء الهدنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعا غروندبرغ الأطراف إلى البناء على هذه التنازلات لتحقيق تقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين وصولا إلى قف إطلاق للنار وعملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.

وأعلن عن فتح مطار صنعاء في ابريل من العام 2022، بعد نحو ست سنوات من إغلاقه بعد سيطرة مليشيا الحوثي عليه.