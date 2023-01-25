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الجيش اليمني يصد عمليات هجومية لمليشيات الحوثي في عدّة جبهات بمحيط مدينة تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّت قوات الجيش المقاومة الشعبية، الأربعاء، لعمليات هجومية ومحاولات تسلل واعتداءات نفّذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحيط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وأفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم شنته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.
 
كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة.
 
وبالتزامن، ردّت قوات الجيش على مصادر نيران معادية في جبهة عصيفرة وأطراف المطار القديم وجبل هان بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق المصدر.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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