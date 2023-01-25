الجوف.. اغتيال تاجر في مدينة الحزم والأهالي يعتصمون للمطالبة بالقبض على الجناة

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتال مسلحون مجهولون، الأربعاء، تاجرا في مدينة الحزمة مركز محافظة الجوف الخاضعة لمليشيات الحوثي شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين اغتالوا بالرصاص التاجر مؤيد الصمدي في مدينة الحزم ولاذوا بالفرار.



وذكر مصدر آخر، إن عناصر من مليشيات الحوثي هي من قتلت التاجر الصمدي.



ونظم العشرات من سكان الحزم اعتصاما في مركز المدينة، للمطالبة بالقبض على الجناة الذين اغتالوا الصمدي.



وأشار مصدر قبلي إلى أن الاعتصامات ستسمر حتى تلبية مطالبهم، وبدأوا بنصب خيام للاعتصام.



كما نفذ التجار في المدينة إضرابا عن العمل احتجاجا على قتل زميل لهم، وللمطالبة بالقبض على الجناة وتحقيق العدالة.



وتشهد مناطق سيطرة الحوثي حملة مكثفة من الاغتيالات تستهدف رؤوس المال والأعمال. وتعد اغتيال الصمدي الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، بعد مقتل رجل أعمال في صنعاء.

