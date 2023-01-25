اتفرج بالصوت والصورة .. الصاروخ انجي خوري خطفت جمهور سما المصري بسبب فيديو رقص فاضح مع الزجاجة

فنون - كتب امير التهامي - نشرت الفنانة إنجي خوري ، مقطع فيديو لها وهي ترصق شبه عارية بملابسها داخليّة شّفافة، عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلّق ُمتابها بأن قالوا لها : “نحبك كثير”، “لايمكن أن أبدأ يومي من دون أن أزورَ صفحتك”، “أنا بعشقك”.

يُذكر أن الفنانة السوريّة اشتهرت عبرمواقع التواصل الاجتماعي بحضورها الشّبه عاري وبنشر صور ومقاطع فيديو لها.

الجديرُ بالذّكر أن أنجي خوري دائمًا تعلن سَخطتها اتجاه أسرتها التي أهملتها من خلال منشوراتها، فقد تمّ إلقاء القَبض عليها وحبسها مِراراً و تِكراراً بجرائم متعددة.

كَسبت الفنانة شُهرتها بسبب الفيديوهات الفاضحة التي تبثّها، بعد أن تثير الجدل عدة مرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تُقيم الفنانة الآن بين سوريا ولبنان فهي من مواليد مدينة حلب سنة 1997.

للفنانة عدد كبير وقاعدة جماهريّة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تمتلك أكثر 800 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، فأخذت لقب “سما المصري اللبنانية” بعد ظهورها في العديد من الصور والفيديوهات من قِبل مُتابعيها.