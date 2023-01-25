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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في بريتوريا احمد حسن، اليوم، مع نائبة المدير العام لشؤون الشرق الاوسط وآسيا بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا السفيرة نتومبيزودوا لاللي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

القائم باعمال السفارة اليمنية يبحث مع مسؤولة في جنوب افريقيا تعزيز العلاقات الثنائية

وتطرق القائم باعمال السفارة، إلى التطورات الجارية على الساحة اليمنية، والجهود الاقليمية والأممية المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية..مشيرًا إلى تعنت ورفض المليشيات الحوثية الارهابية لتلك الجهود.

من جانبها، أعربت المسؤولة في جنوب افريقيا، عن تطلع بلادها إلى وقف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام والاستقرار في اليمن..متمنية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين النمو والازدهار.