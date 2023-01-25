شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة مدربي الرعاية الطبية الطارئة لطواقم الإسعاف والطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لمدربي الرعاية الطبية الطارئة لطواقم الإسعاف والطوارئ والتي نظمتها الادارة العامة للطوارئ والاسعاف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

اختتام دورة مدربي الرعاية الطبية الطارئة لطواقم الإسعاف والطوارئ

وهدفت الدورة، إلى اكساب عشرين مدربًا من طواقم الإسعاف والأطباء وضباط اتصال وإداريين ومسعفين، معلومات ومعارف حول التدريب وأهميته وانواعه، وأهداف البرنامج التدريبي، والاتصال الفعال وانماط وشخصيات المتدربين، وإعداد المواضيع والتصاميم، ومهارات تقديم وإعداد المحاضرات والدروس العملية ووسائل وتقنيات التدريب.

