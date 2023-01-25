القاضي بدر العارضة يبحث مع الـ (UNDP) أوجه التعاون المشترك وتطوير قدرات السلطة القضائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الخبيرة الدولية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أوجه التعاون المشترك، وآلية التنسيق الخاص بمشروع تطوير قدرات السلطة القضائية، والخطوات الاجرائية لتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (١٣٢٥).

وزير العدل يبحث مع الـ (UNDP) أوجه التعاون المشترك وتطوير قدرات السلطة القضائية

و أكّد وزير العدل، أن الوزارة تعمل على تطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتعزيز دور أجهزة القضاء في البلاد..موضحًا أن الوزارة تبنت في خطة العام الحالي تنفيذ برامج تنمية القدرات وصقل المهارات لأعضاء السلطة القضائية والإداريين العاملين في السلطة القضائية..مشيرًا إلى العمل على تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والقانونية التي تستهدف المجتمع والشباب لما من شأنه حماية الطفل والمرأة والأحداث بالشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية من بينها اليونيسيف.

من جانبها، قدمت الخبيرة الدولية، شرحًا مفصلًا عن طبيعة المهام المكلفة بها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة الأمن والسلام..مؤكدة على اهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم المطلوب ومساعدات المتضررين من الحرب وخاصة النساء والفتيات.