شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب أسلحة إيران للحوثي.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن أموال الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.

وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر: "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".

كما أضاف: "هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟".

وكان الأسطول الخامس الأمريكي أعلن في 10 يناير الجاري اعتراض سفينة صيد تقوم بتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن.

كما أضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.

بينما قال المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأمريكية، تيموثي هوكينز، إنهم عثروا على بنادق كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة.

ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.

ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية.