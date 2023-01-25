شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد رفض الحوثي تمديد الهدنة.. تحرك جديد لحكومة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت حكومة اليمن، الثلاثاء، برفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، بعد رفض مليشيات الحوثي الانقلابية تمديد الهدنة الأممية.

وخاطب رئيس الحكومة معين عبد الملك، الثلاثاء، كافة الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة اليمنية وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة اليمنيين المعيشية وتحسين الخدمات.

واستعرضت الحكومة خلال اجتماع لها تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة في واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود.

وأكد تقرير الخارجية اليمنية ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة، مشيرا إلى نتائج زياراته إلى تركيا والصومال وما أسفرت عنه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية.

واستمع مجلس الوزراء اليمني إلى تقرير من وزير الدفاع حول الموقف العسكري والميداني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نجاحات.

وأحاط رئيس الحكومة، أعضاء حكومته، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.