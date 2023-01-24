اليمن.. إصابة امرأة حامل وطفلة برصاص قناصة مليشيات الحوثي شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة وطفلة، مساء الثلاثاء، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "امرأة حامل وطفلة أصيبتا بجروح برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في المدينة السكنية شمال غرب مدينة تعز".



وأوضح المصدر أن المرأة والطفلة تعرضتا للقنص من مواقع تمركز مليشيات الحوثي في أطراف معسكر الدفاع الجوي شمال المدينة.



وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على إصابة رجل ستيني برصاص قناصة مليشيات الحوثي في شارع الاربعين شرق شمال مدينة تعز.



في السياق، توفي الشاب عبدالرحمن المخلافي متأثرا بإصابته بنيران قناصة الحوثيين قبل أيام قليلة من حفل زفافه.



وفي وقت سابق اليوم أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، على أن تكرار عمليات الاستهداف والقنص التي ينفذها الأفراد التابعون لجماعة الحوثي ضد سكان تعز هو نتيجة متوقعة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب.



وأشارت المنظمة في بيان لها إلى "أن المجتمع الدولي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية نظير صمته غير المبرر تجاه انتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين".



ودعت المنظمة، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية والعمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات - وفي مقدمتهم الأفراد التابعون لجماعة الحوثي - وتقديمهم للقضاء الدولي نظير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتورطة بها الجماعة وأفرادها.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية مئات الضحايا في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

