وزير الدفاع اليمني يشيد بضبط شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، الثلاثاء، بيقظة منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكنهم من إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



جاء ذلك لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فايز التميمي وقائد محور الغيضة قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محسن مرصع، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الداعري مع التميمي ومرصع، طبيعة الاوضاع بمحافظتي حضرموت والمهرة وسير الاداء في المنطقة العسكرية الثانية ومحور الغيظة شرقي اليمن. كما أطلع على خطوات تدشين العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي للعام 2023 في مختلف وحدات المنطقة والمحور.



وشدد وزير الدفاع على رفع كفاءة الأفراد خاصة في التدريب والتأهيل بما يمكنهم من أداء مهامهم العسكرية بكفاءة ومضاعفة جهود مكافحة التهريب الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي الإرهابية.



ونوه باليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبو المؤسستين العسكرية والأمنية والذين تمكنوا من ضبط عدد من شحنات الأسلحة وقطع الطائرات المسيرة المهربة الى مليشيا الحوثي الإرهابية.



والأحد الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة قاطرة على متنها 100 قطعة تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة في منفذ شحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان، كانت في طريقها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأمس الاثنين دعا نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالملك المخلافي، إلى فتح تحقيق دولي ومحلي بشأن شحنة محركات الطائرات المُسيّرة الحوثية التي جرى ضبطها.



وقال المخلافي في منشور له، إن "طائرات القتل الإيرانية المسيرة التي تستخدمها مليشيا حوثي الإرهابية الي تهرب محركاتها عبر منفذ شحن مع الشقيقة عُمان تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في بلادنا"، مضيفا: "مجلسا القيادة والنواب والحكومة مدعوان للتحقيق الشامل ووضع الشعب اليمني والمجتمع الدولي أمام النتائج".

