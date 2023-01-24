مأرب.. الصندوق التكافلي لعلاج الجرحى يختتم برنامجا طبيا في جراحة العظام

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم الصندوق التكافلي لعلاج الجرحى، اليوم الثلاثاء، بمحافظة مأرب، وذلك بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام برنامج الطبيب الزائر جراحة العظام.



وأوضح مدير الصندوق الرائد مساعد الموساي، أنه تم إجراء 47 عملية جراحية من العمليات المعقدة في جراحة العظام لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية، والتي نفذها الدكتور عمرو عرفة أستاذ جراحة العظام في كلية الطب- جامعة القاهرة، والدكتور هشام الحاج.



وأشاد مساعد هيئة الإسناد اللوجستي اللواء عايض الشايف، الذي حضر الحفل، بالدور والجهود المبذولة من الصندوق التكافلي لعلاج الجرحى واللجنة الطبية العسكرية في علاج الجرحى الميامين من منتسبي القوات المسلّحة والمقاومة الشعبية.



من جانبه عبر نائب رئيس اللجنة الطيبة العسكرية العقيد علي الحدمة، عن شكره للقائمين على صندوق التكافل وجهود هيئة مستشفى مأرب العام وتعاونهم المستمر في التخفيف من آلام ومعاناة جرحى الجيش والمقاومة.

