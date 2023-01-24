شكرا لبحثكم عن خبر تركيب إشارات السلامة المرورية بشارع السواعي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قامت الفرق الفنية بتنفيذ اعمال تركيب اشارات السلامة المرورية ضمن مشروع صيانة و إعادة تأهيل شارع السواعي بمديرية المعلا في العاصمة عدن وذلك بتمويل واشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

وافادت المهندسة انهار حسين مدير إدارة السلامة المرورية والمشرفة على تنفيذ اعمال السلامة المرورية لمشروع السواعي أن العمل أنجز فيه رسم خطوط "سنتر لاين" للطريق مع أعمال طلاء الخطوط الصفراء والبيضاء المتقطعة وكدا تركيب الإشارات المروية بحسب المواقع المحددة لطريق، والمتبقي هو استمرار عمل طلاء المطبات وخطوط المشاة.

ويشهد شارع السواعي بمديرية المعلا اعمال تحسين تقوم بها الفرق الفنية بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن هذه الفترة إجراء أعمال طلاء أرضية الشارع بخطوط المشاة وكذا عمل المطبات الإسفلتية الخاصة بسلامة المواطنين بالتزامن مع تنفيذ اعمال مشروع صيانة جولة الغزل والنسيج الى جولة كالتكس .

الجدير ذكره أن اعمال الإصلاحات التي يشهدها شارع السواعي يوليه كلا من قيادات وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير المهندس سالم محمد الحريزي، والسلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ احمد حامد لملس اهتمام بالغ لتسهيل حركة المواطنين عليه.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.