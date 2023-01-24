دانا جبر نجمة مسلسل "باب الحارة" تنافس انجي خوري وسما المصري بفيديو مثير جدا ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود - شاركت الفنانة السورية و نجمة باب الحارة التي لعبت دور جميلة في المسلسل الدمشقي الشهير الفنانة دانا جبر متابعيها وجمهورها عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ظهرت بها جبر مثيرة وشبه عارية وأظهرت الكثير من مفاتنها مما استدعى الجمهور لتشبيه إطلالتها بإطلالة الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري المثيرة للجدل والفنانة الاستعراضية سما المصري التي حكم عليها بخمس سنوات بتهمة الفجور و المرحلة من بلدين عربيين بدء بلبنان الى الامارات الى سوريا بسبب ظهورها الفاضح و اسلوبها المثير على السوشيال ميديا.

و هاجم الجمهور نجمة مسلسل باب الحار الشهير باعتبارها من فنانات الصف الأول في الدراما السورية و غير محتاجة لظهور فاضح لتثير الجدل أو تكسب الشهرة.

و كانت جبر قد عملت رفقة العديد من القامات الفنية في بداية مسيرتها الفنية بانضمامها لأسرة مسلسل باب الحارة في جزئه الثالث و الرابع الى جانب عباس النوري وصباح الجزائري أبو عصام وام عصام زعيم حارة الضبع في رمضان موسم 2009 و 2008 و كما شاركت في مسلسل صبايا و في الكثير من لوحات بقعة ضوء الكوميدي وفق عربي اليوم .

ويمتنع موقع الخليج 365 عن نشر الفيديو احتراماً لمتابعينا الكرام