القشطة منى فاروق تتحدي سما المصري بوصله رقص ساخنه بقميص النوم الاحمر في غرفتها نومها

فنون - ياسمين التهامي - لا زالت تتصدر النجمة والفنانة مني فاروق مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد الفيديو الذي تم تسريبه لها مع المخرج خالد يوسف ولكن لم تتوقف مني فاروق عن نشر الفيديوهات التي تعمل علي إثارة الجدل حولها بطريقه كبيره جدا.

حيث انتشر مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال الإثارة في غرفة نومها والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مواخر بشكل كبير حيث ظهرت مني فاروق وهي في غرفة نومها وهي ترتدي ملابس ضيقه للغايه ومكشوفه بشكل كبير.

ولم تتوقف عند نشر الفيديو فقط وانما صرحت وقالت ربنا يسامحك ويغفر كل الذنوب وبدأت تقوم بترويج هذا الفيديو وقالت مني فاروق ناس مش بتخاف من ربنا ولا بتراعي حرمت مين ولا حياء وقالت مني فاروق لو بتحربوني في رزقي ليه مستنين اي حاجه ليه علشان تتكلموا عليا سبوني في حالي.