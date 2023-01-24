إب..مسلحون حوثيون يسطون بالقوة على أرضية تاجر في مركز المحافظة

اعتدى مسلحون حوثيون، الليلة الماضية، بالقوة على أرضية أحد التجار في مركز محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل عمليات نهب ممنهجة للأملاك العامة والخاصة في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثيا يُدعى "أبو سرمد" ومعه طقمين عسكريين على متنهما عشرات المسلحين، قاموا بالسطو على أرضية التاجر "محمد الدعيس" في الدائري الغربي لمدينة إب والمؤجرة لأحد معارض سيارات.



وأوضحت المصادر أن المسلحين، قاموا بإخلاء الأرضية الكائنة بالقرب من مركز ظمران من المركبات التي بداخلها ونصبوا خيمة بداخلها كما استقدموا جرافة من أجل الحفر.



وأشارت المصادر أن إدارة الأمن التابعة للحوثيين والقريبة من المكان لم تحرك ساكنا تجاه المعتدين رغم مناشدة صاحب الأرض وتقديمه بلاغاً رسمياً بذلك.



وتشهد محافظة إب عمليات نهب واسعة وسطو بالقوة على الأملاك العامة والخاصة من قبل قيادات ومسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية.

