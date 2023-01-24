بعد سلسلة تهديدات.. مجهولون يحرقون سيارة قاضية نيابة في "لحج"

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرق مجهولون سيارة قاضية بنيابة الحوطة بمحافظة لحج، جنوبي البلاد، وذلك بعد سلسلة من التهديدات التي تعرضت لها من قبل نافذين، يعملون في نهب الأراضي.

وقالت القاضية "سعاد علي" عضو نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، إن مجهولين أحرقوا سيارتها، بعد اقتحام باحة منزلها بحارة الرباط، في مدينة الحوطة، التابعة لمديرية تبن مركز محافظة لحج.

وأشارت القاضية سعاد علي، إلى أن احتراق السيارة كان سيودي إلى احتراق المنزل بمن فيه، لولا عناية الله.

ونوهت إلى أن احراق السيارة جاء استكمالا للتهديدات التي تعرضت لها؛ نتيجة لموقفها في متابعة أراضي موظفي نيابات محافظة لحج، التي تتعرض للنهب والبسط من قبل نافذين. حسب قولها.

ودعت القاضية النائب العام للتحقيق ومحاسبة مرتكبي الجريمة، ووقف ما يحصل من عبث بحق أراضي موظفي نيابات لحج، وباقي الممتلكات العامة والخاصة.