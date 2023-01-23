اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبين.. مقتل شخص برصاص مسلحين قبليين في مديرية أحور

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخص اليوم الإثنين برصاص مسلحين قبليين في مديرية أحور جنوب شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مسلحين قبليين أطلقوا النار على "حسين محمد عبدالله علي" وسط السوق العام بمديرية أحور وأردوه قتيلا على الفور ولاذوا بالفرار.
 
وأضافت أن الموجودين في موقع الحادث لم يتدخلوا لوقف المسلحين رغم تواجد الكثير من المسلحين بالسوق، مشيرة إلى أن الحادث يعود لقضية ثأر قبلي مع قبيلة ال الشقراء التي ينتمي إليها المجني عليه.
 
وتشهد مدينة احور الساحلية حوادث تصفية متكررة لدوافع متعلقة بقضايا الثأر القبلي وسط غياب أي دور مجتمعي أو حكومي للوساطة في هذه القضايا لحلها أو حتى لتهدئته.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا