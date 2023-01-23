المهرة.. الشرطة تحيل 10 متهمين بتهريب المخدرات إلى المحكمة الجزائية بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أحالت شرطة محافظة المهرة، الإثنين، متهمين بتهريب الممنوعات والترويج لها إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت شرقي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني بأن البحث الجنائي بالمهرة أحال عشرة متهمين بتهريب المواد المخدرة والمتاجرة بها إلى النيابة الجزائية بحضرموت، موضحاً أن خمسة من المتهمين بينهم امرأة من الجنسيات الأفريقية.



وأشار المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين خلال الأسبوع الماضي في عمليتين منفصلتين، ليتم إحالتهم اليوم بعد أن تم استكمال جمع الاستدلالات ومحاضر الضبط تحت إشراف النيابة العامة بالمهرة.



وسبق أن أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، العشرات من المتورطين في تهريب وتجارة المخدرات إلى الجزائية بحضرموت بعد ضبطهم في عمليات متفرقة في حملة أمنية مستمرة منذ مطلع العام الماضي ضد الممنوعات.