قتيل وجرحى من مليشيات الانتقالي في مواجهات مع أبناء القبائل شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل عنصر وأصيب آخرون من مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الإثنين، في مواجهات مع مجاميع قبلية في مديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ" يمن شباب نت"، إن "مليشيا الانتقالي داهمت قرية امبقيرة الواقعة مدخل وادي عومران إلى الشرق من مديرية مودية وذلك عقب سقوط جرحى من عناصرها جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى دورياتهم العسكرية".



وأضافت أن مليشيات اختطفت اثنين من أبناء المنطقة التي يسكنها آل فطحان وهما منصور ناصر الميمنة ونجله إلا أن أهالي المنطقة رفضوا خروج القوة العسكرية من منطقتهم دون الافراج عن المختطفين منهم.



وأشارت المصادر إلى أن مجاميع قبلية من آل فطحان اعترضوا القوة العسكرية وطلبوا من المليشيا الإفراج عن المختطفين وهو مالم يتم قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الأقل من قوات الانتقالي.



وعقب المواجهات مع القبليين، انسحبت قوات الانتقالي من المنطقة وتركت خلفها ثلاث دوريات عسكرية لم تستطع سحبها فيما أخلت سبيل المختطفين الاثنين، وفق المصادر.



يشار إلى أن قبيلة ال فطحان سبق لها أن اتفقت مع قيادة مليشيا الانتقالي على أن يتم تسليم المطلوبين أمنيا دون مداهمة مساكنهم وترويع أسرهم والآمنين وهو ما أخلت به المليشيا اليوم الاثنين بمداهمة المنازل.

