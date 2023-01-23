وزير الشباب يدعم استقلالية عمل اللجنة الأولمبية وعقد الانتخابات في موعدها

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الشباب والرياضة، نايف صالح البكري، الأحد، على استقلالية عمل اللجنة الأولمبية اليمنية ووحدة صفها، والعمل على إجراء انتخاباتها بصورة شفافة ونزيهة.



جاء ذلك خلال لقائه الأحد بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن، أعضاء اللجنة الأولمبية اليمنية، تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليمنية، بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ورئيسها.



وشدّد البكري، على "استقلالية عمل اللجنة الأولمبية عن وزارة الشباب والرياضة، باعتبار أن مرجعيتها هي (اللجنة الأولمبية الدولية)، والعمل على إجراء الانتخابات بصورة شفافة واختيار أفضل العناصر القادرة على إحداث النقلة النوعية، مؤكدًا مناصرته وتأييده الكامل للانتخابات وما تفرزه من نتائج".



وجدّد الوزير البكري "وقوفه إلى جانب الاتحادات الرياضية العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستظل داعمة لمختلف البرامج والخطط والفعاليات التي تنظمها الاتحادات، ودعم مشاركاتها الخارجية وتسديد الاشتراكات السنوية (العربية والقارية والدولية)، طبقا للتشريعات النافذة في البلاد والقواعد الدولية المعتمدة".



وشكر البكري "قيادة اللجنة الأولمبية اليمنية على جهودها خلال سنوات الحرب، وحرصها على واحدية العمل الرياضي وحفاظها على (لُحمة) الرياضة في بلادنا، رغم ما يمر به الوطن من ظروف صعبة، داعيًا إلى تكثيف جهود الاتحادات في بناء تواصل جيّد مع الاتحادات النظيرة إقليميا، لتبادل الفائدة".



في السياق شكر عضوا اللجنة الأولمبية اليمنية عبدالحميد السعيدي والأستاذ عبدالله باهيان "وزير الشباب والرياضة نايف البكري، على دعمه واهتمامه للاتحادات العامة وحرصه على مشاركاتها الخارجية وحضور الاجتماعات وتسديد اشتراكاتها السنوية".



واعتبرا ما "يقوم به البكري من أعمال كبيرة في خدمة الرياضة والرياضيين بشكل عام منذ تقلدّه منصب وزير الشباب والرياضة، موقفًا سيخلده التاريخ، عطفًا على الوضع القائم وظروف الحرب التي أثرت بشكل سلبي على كل أوجه الحياة بما فيها المجالين الرياضي والشبابي".

ومؤخرا وجهت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا ملزما للجنة الأولمبية يدعوها لعقد اجتماع انتخابي في أقرب فرصة، من المرجح أن يكون خلال شهر مارس/أذار المقبل في دولة الكويت، لانتخابات مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية اليمنية بعد مرور أكثر من عشر سنوات على انتخاب المجلس الحالي الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة الأسبق عبدالرحمن الأكوع.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن عدم عقد الانتخابات سيؤدي بموجب خطاب الأولمبية الدولية، إلى تجميد عضوية اليمن في المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية.

