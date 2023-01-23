في ظل محادثات الطرفين.. مزاعم حوثية بسقوط 100 قتيل وجريح بقصف سعودي على حدود صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، سقوط قرابة 100 قتيل وجريح في قصف سعودي على عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة معقل المليشيا، شمالي البلاد، وسط تصعيد مفاجئ، في ظل المحادثات الجارية بين الطرفين بوساطة عمانية.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن سبعة قتلى و91 جريح سقطوا بقصف سعودي على عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، منذ مطلع شهر يناير الجاري، في الوقت الذي نفي التحالف هذه المزاعم الحوثية، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة.

وجاءت هذه التهم في ظل المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين عبر القنوات الخلفية بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي الصراع في اليمن، وهي المحادثات التي وصفها مسؤول أممي بـ"الهشة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن دبلوماسي سعودي قوله، "إن السعودية التزمت بدفع رواتب العسكريين بشرط قبول الحوثيين ضمانات أمنية، بما في ذلك إقامة منطقة عازلة مع مناطق يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود اليمنية السعودية".



والأسبوع الماضي وصل إلى صنعاء المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والتقى بقيادات حوثية، وذلك ضمن مساعي استئناف المفاوضات السياسية المتعثرة.



وجاءت زيارة "غروندبرغ"، بعد يوم من مغادرة وفد عماني لصنعاء بعد زيارة استمرت خمسة أيام أجرى خلالها مباحثات مع قيادة مليشيات الحوثي بشأن جهود إنهاء الأزمة في اليمن.



ويشهد اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات، حرباً مستمرة بين الحكومة اليمنية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران.