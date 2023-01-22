وزير الداخلية يبحث مع "بن ماضي" إجراءات تجنيد 3 آلاف من أبناء حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأحد، مع محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي إجراءات تجنيد 3 آلاف من أبناء المحافظة شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه حيدان مع بن ماضي للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة وسبل تعزيزها، وفق الموقع الرسمية لوزارة الداخلية.



وناقش وزير الداخلية خلال الاتصال إجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتجنيد 3000 من أبناء محافظة حضرموت لتعزيز أمن واستقرار المحافظة ومواجهة التحديات الأمنية.



من جهته أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي على مواصلة دعم السلطة المحلية بوادي وساحل حضرموت لدعم الأجهزة الأمنية واستعدادها لتسهيل إجراءات التجنيد وفق الإجراءات والمعايير المتبعة بالتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية.



في سياق متصل أكد وزير الداخلية على أهمية رفع اليقظة والجاهزية الأمنية لتفويت الفرصة على العناصر الإجرامية التي تستهدف أمن المواطنين في وادي حضرموت.



جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن بمدير عام شرطة وادي وصحراء محافظة حضرموت العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشاد اللواء حيدان بجهود الاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت وتحقيق الانجازات الأمنية من خلال القبض على عدد من المطلوبين أمنياً وإحباط عدد من العمليات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ رفد وتعزيز الأجهزة الأمنية بالكوادر الأمنية الكافية التي تمكنها من أداء مهامها.

