أقوى مشهد ساخن في السينما المصرية.. محمود حميدة يستغل غياب فريق العمل ويضاجع ليلى علوي في الاستديو ليتفاجئ في النهاية أن الكاميرا كانت بتسجل.. اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - عرفت الفنانة ليلى علوي بجرأتها أثناء مشاركتها التمثيل في العديد من الأفلام المصرية، لدرجة أن معظم المخرجين يتسابقون للتعاقد معها والسبب يكمن في جرأتها، وعدم امتناعها أو اعتراضها على أي مشهد ساخن او أي لبس يفرض عليه لبسه، ولديها مجموعة من الأفلام التي تميزت بهن، ووصلت بسببهن إلى النجومية، ومن بينها فيلم "بحب السيما" والذي شاركت فيها دور البطولة مع الفنان القدير محمود حميدة.

وهو فيلم مصري من إنتاج عام 2004، من بطولة محمود حميدة وليلى علوي والطفل يوسف عثمان وهو من تأليف السيناريست هاني فوزي، وإخراج أسامة فوزي وإنتاج هاني جرجس فوزي.

أثار هذا الفيلم ضجة كبيرة بين اوساط المتابعين لاحتوائه على مشاهد خادشة وجريئة للفنانين ليلي علوي ومحمود حميدة في أوضاع مختلفة مخلة حيث ظهر الفنان محمود وهو يلتهم شفاه ليلى وهي شبه عارية فوق السرير، ومشهد اخر وهو يضاجعها والكاميرا كانت تسجل دون علمه.

وقد أثار هذا الفيلم عند عرضه ضجة كبيرة فقد قدم محامون ورجال دين مسيحيون دعوى قضائية للمطالبة بوقف عرض فيلم بحب السيما وذلك بسبب ما تضمنه من سخرية من لاقى الفيلم ردود فعل إيجابية من النقاد حيث يقول الكاتب في أسبوعية “صباح الخير” عصام زكريا أن الفيلم يمكن أن «يفهم من خلال عدة مستويات» فمسار الأحداث الدرامية يمكن أن يشكل «نقدا لاذعا لتزمت الأصولية الدينية القبطية إلى جانب التزمت السلطوي في الاسرة التي يمثلها الاب وايضا استبداد السلطة السياسية».

ويرى الناقد في أسبوعية “روز اليوسف” طارق الشناوي أن «السيناريو الذي كتبه هاني فوزي جاء سلسا وواقعيا وجميلا إلى جانب المخرج أسامة الذي صنع حالة من البهجة والمتعة التي لا تخلو من العمق على مستوى الفكر والصورة السينمائية».