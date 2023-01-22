البرلمان العربي يحذر من خطورة الرضوخ لابتزاز مليشيات الحوثي وتجاهل جرائمها في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر البرلمان العربي، الأحد، من خطورة الرضوخ لابتزاز ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتجاهل انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعدم اكتراثها للوضع الإنساني المتفاقم في اليمن.



جاء ذلك في بيانه الصادر، اليوم، بشأن الأوضاع في اليمن، عقب أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وجدد البرلمان العربي، دعمه التام للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وزملائه أعضاء المجلس الرئاسي، ودعم جهود المجلس ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.



وأدان البيان، التدخل الإيراني المستمر في شؤون اليمن الداخلية بمواصلته دعمها للميليشيات الحوثية الإرهابية وإجهاضها لكافة الجهود التي تبذل من أجل إخراج اليمن من أزمته واصرارها على إطالة أمد الحرب في المنطقة وتعريض السلم والأمن الاقليمي والدولي للخطر.



وأكد البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وافساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.



كما جدد رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة.



وشدد البيان، على ضرورة استمرار كافة أوجه الضغوط على المليشيا من أجل إجبارها على العودة إلى مساري السلام والتفاوض، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية.



وعبر عن إدانته، للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف تفريغ الجهاز الإداري للدولة من خلال ما يُسمي " مدونة السلوك الوظيفي"، التي تستبعد الكوادر غير الموالية للميليشيا الانقلابية من وظائفها.



وثمن البرلمان كافة الجهود العربية والدولية المُخلصة المتمثلة في تبنى المبادرات والحلول البناءة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة.



وجدد مناشداته لكافة الدول العربية والمنظمات الدولية الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم المادي والإنساني اللازمين خاصة للنازحين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية.



وناقشت الجلسة العامة التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب، مهدي عبدالسلام، وعبدالوهاب معوضه، وإنصاف مايو، وعلوي الباشا بن زبع، مستجدات الأوضاع في الدول العربية ومنها التطورات الجارية على الساحة اليمنية على كافة المستويات.



وتطرقت الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيها، ومناقشة مشاريع القرارات والقوانين، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.



كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي.

