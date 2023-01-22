الجوف.. رجال القبائل يطردون حملة عسكرية لمليشيات الحوثي على مديرية المصلوب

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكن رجال القبائل، الأحد، من طرد حملة عسكرية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران عقب مواجهات عنيفة غربي محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت حملة عسكرية ضد قبائل بني نوف في مديرية المصلوب عقب اختطاف أحد قياداتها من قبل أبناء القبائل".



وأضاف أن مسلحي القبائل تصدوا للحملة الحوثية ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، انتهت بطرد عناصر الحملة الحوثية من المنطقة، فيما لم يذكر المصدر سقوط ضحايا حتى اللحظة.



وأوضح المصدر، أن التوتر القائم في مديرية مصلوب جاء على خلفية اختطاف قبائل بني نوف، أمس السبت، للقيادي الحوثي المدعو "شاجع علي رسام"، مع طقمه ومرافقيه للمطالبة بالإفراج عن أحد أبناءها ويدعى مبخوت قصمان، المختطف لدى الميليشيات منذ أشهر.



ولفت إلى أن الوضع ما يزال متوترا بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي وسط حشد من قبل الميليشيات من أجل معاودة الهجوم على القبائل والتي تحشد مقاتيلها هي الأخرى.



وتشهد محافظة الجوف، بين الحين والأخر، مواجهات بين ميليشيات الحوثي الإرهابية، والقبائل الرافضة لانتهاكات الميليشيات بحق المواطنين بالمحافظة.

