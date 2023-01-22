شكرا لبحثكم عن خبر الفرق الفنية تواصل اعمال تأهيل خط كالتكس إلى جولة الغزل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل حاليا الفرق الفنية والهندسية في مشروع اعادة تاهيل الطريق من جولة الغزل والنسيج حتى جولة كالتكس تكثيف اعمال الصيانة لجسم الطريق الذي يتم إعادة تأهيله بتمويل واشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن .

وتستمر تنفيذ الاعمال من قبل فرق العمل الفنية ل( شركة الفيصل للمقاولات ) الجهة المنفذة للمشروع بتسوية الطبقة اسفل سرير الطريق بعد الانتهاء من أعمال القطع من جهة اليمن مع بدء أعمال القطع والخرش لجزء من الجهة اليسرى للطريق .

وقال المهندس جلال الحدي مدير المشروع أن أعمال تجهيزات أساس الطريق في طريقها للانتهاء ، ويتم البدء في أعمال الردم لطبقة البيسكورس حتى يتم التجهيز لأعمال الرش والسفلتة .

وأشار الحدي أن تنفيذ اعمال تأهيل الطريق يحظى بمتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس ومدير عام مديرية المنصورة الأستاذ أحمد الداؤودي لسير أعمال تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة من اجل انجاز وفتح الطريق أمام المواطنين.

ويعد مشروع تأهيل شارع جولة الغزل والنسيج الى جولة كالتكس من أهم المشاريع التي تنفذ في العاصمة عدن لما يمثله الطريق من شريان حياة متدفق لمرور آلاف السيارات عليه يوميا، والذي يوليه كلا من قيادات وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير المهندس سالم الحريزي، والسلطة المحلية ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ احمد حامد لملس اهتمام بالغ لتسهيل حركة المواطنين عليه.

صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ عدن