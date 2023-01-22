شاهد .. سروال حلا الترك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ظهور فاضح للفنانة المراهقة قد يدمر مسيرتها الفنية.. اتفرج

انت الان تتابع خبر سروال حلا الترك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ظهور فاضح للفنانة المراهقة قد يدمر مسيرتها الفنية.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة حلا الترك، بإطلالة طبيعية بدون مكياج، واضعة نظارات طبية، أثناء لقاء مباشر لها.