مليشيا الحوثي تدشن حملة تضييق جديدة ضد مدارس تعليم القرآن الكريم في إب

دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة تضييق جديدة ضد مدارس ومراكز تعليم القرآن الكريم في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن مكتب الإرشاد التابع لمليشيا الحوثي في محافظة إب والذي يرأسه (أحمد الحمران) أحد المقربين من زعيم المليشيا، يعتزم منذ غداً الاثنين، بدء مشروع جديد يهدف إلى حوثنة مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المحافظة ومديرياتها.



وأوضحت أن المليشيا عمدت إلى نشر إعلان ـ أطلعنا عليه ـ موجه إلى مراكز ومدارس وحلقات القرآن الكريم للحصول على تصاريح كشرط للاستمرار، رغم أن مئات المدارس والمراكز والجمعيات تنشط في عملها منذ عشرات السنين.



وبحسب المصادر فإن المليشيا وعبر مكتب الإرشاد تعتزم إغلاق عشرات المدارس والمراكز لتعليم وتحفيظ مدارس القرآن الكريم في المساجد والجمعيات الخيرية، بذريعة عدم استيفاء شروط التصاريح، واستبدالها بمراكز خاضعة لإدارتها وأنشطتها الطائفية.



وأشارت إلى أن المليشيا سعت طوال الأعوام الماضية إلى عدم التصادم المباشر مع المجتمع، وحاولت تسريب كتب وملازم طائفية إلى تلك المدارس وخاصة أثناء المراكز الصيفية، غير أنها فشلت في تحقيق أهدافها نظراً للوعي المجتمعي.



ولفتت إلى أن المليشيا تحاول السيطرة على مدارس ومراكز التحفيظ عبر جملة من الاشتراطات لمنح التصاريح تتعلق بإدارة تلك المدارس ومحتوى المناهج المصاحبة لتعليم القرآن الكريم.



وكانت المليشيا قد قامت خلال السنوات الماضية، بغلق عدداً من المؤسسات والمراكز التي تهتم بتعليم القرآن الكريم في المحافظة وسطت على ممتلكاتها كما حدث مع جمعية دار الكتاب والسنة والذي حولته المليشيا إلى مراكز تابعة لها.



يُشار إلى أن المليشيا الحوثية في محافظة إب، كثفت منذ نحو عام من مساعيها لتطييف المجتمع وإخضاعه لفكرها المذهبي، وسط تنامي حالة السخط والرفض الشعبي المناوئ لها.

