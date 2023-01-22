شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طردوا أسرته.. ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، منزل مواطن في احدى قرى مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز والمحاذية لمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأفادت مصادر محلية في تعز، أن مسلحي ميليشيا الحوثي فجروا منزل المواطن "عبده القاسمي" في قرية عرادة بمنطقة "حوامرة" التابعة إداريًا لمديرية ماوية بعد اعتراضه استحداث الحوثيين موقعا عسكريا بالقرب من منزله والمنازل المجاورة.

كما أكدت أن مسلحي الميليشيا طردوا أسرة المواطن القاسمي من منزلهم، ثم قاموا بتفجير المنزل بكل محتوياته في الوقت الذي تمكن مالكه من الفرار إلى جهة مجهولة خشية من اعتقالهم له.

وبحسب المصادر، فإن عناصر ميليشيا الحوثي منعت أي تصوير للمنزل قبل وبعد تفجيره.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، رصد تفجير 816 منزل فجرتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام 2020.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى في عدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي بلغت 149 منزلا.

كما كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن ميليشيا الحوثي فجّرت 16 منزلا لمدنيين، وتسببت بتضرر 18 منزلا كليا و43 آخر جزئيا جراء القصف المدفعي بمختلف الأسلحة الثقيلة في تعز، خلال النصف الأول من العام 2021.