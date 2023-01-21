مأرب.. وقفة احتجاجية تندد بقرارات الإعدام الحوثية بحق العشرات من أبناء صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد أبناء محافظة صعدة، السبت، بقرارات الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق العشرات من أبناء المحافظة شمالي اليمن.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أبناء محافظة صعدة المهجرين بمحافظة مأرب.



واعتبر المحتجون أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات وأعمال القمع الوحشية والإرهابية والتنكيل التي تمارسها الجماعة بحق أبناء المحافظة المعارضين لمشروعها العنصري والطائفي المقيت وفكرها وأعمالها الإرهابية.



كما عبروا عن استنكارهم ورفضهم الشديدين لهذه القرارات وكافة الأعمال الإجرامية التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف ارهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارهم ومصادرة حقوقهم في الحياة بكرامة.



وأكد المحتجون في بيان الوقفة وقوفهم الى جانب ضحايا الانتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة والتي تتزايد باستمرار وخاصة في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها تعذيب المواطن ابراهيم هشول الثماني حتى الموت وإصدار محاكمها أوامر إعدام طائفية عنصرية بحق 32 مواطناً من أبناء المحافظة بشكل غير قانوني.



ودعا البيان، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل بالضغط على جماعة الحوثي الإرهابية بسرعة الإفراج عن المختطفين وإدانة تلك الأعمال الإرهابية والتي تقوض جهود عملية السلام في اليمن وتضع الجهود الأممية الرامية لصناعة السلام في مهب الريح.

