ربة منزل صاروخ تتحدي صافيناز بوصلة رقص شرقي بالأسود في غرفة نومها. ومتابع: كسحت سما المصري و لورديانا

فنون - ياسمين التهامي - دائما ما تقوم النساء باشياء لا يتوقعه احد وخصوصا عندما تظهر في غرفه نومها او في منزلها مداخل المنزل بملابس جريئه فهي في بيتها من حقها على راحتها ولكن عندما يخرج عن الاطار المالوف وتقوم بتصوير نفسها في مقطع فيديو وهي بملابس البيت وتقوم وصله رقص في هذا ليس من الطبيعي بالمره.

حيث قامت ربة المنزل بنشر مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وظهرت وهي ترتدي قميص نوم ابيض وقامت بوصله رقص جريئه للغايه واظهرت جميع مناطق جسدها بطريقه كبيره جدا وبدات ترقص بطريقه أثارت المتابعين نحوها.

وكانت ترقص بطريقه في غايه الجراه والروعه حيث اظهرت جميع جسدها الرشيق حيث كانت تتمتع بقوام متناسق للغايه فقامت بتصوير نفسها وقامت برفع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي مما حققه الفيديو على بعض التعليقات وكذلك المشاهدات بطريقه كبيره جدا خلال ساعات قليله بعد نزوله على مواقع السوشيال ميديا.