مقتل مواطن بانفجار لغم حوثي جنوبي مدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن لغماً حوثياً انفجر في مواطن في الخمسينات من عمره، أمس الجمعة، في حارة الجعبلي بمديرية الحوك، جنوبي مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وتعليقاً على الحادثة دعا وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، البعثة الأممية على نزع الألغام التي تفتك بأرواح المدنيين.



وقال في تغريدة على تويتر: "مازالت الألغام تقتل أبناء الحديدة وساكنيها داخل شوارع وأحياء المدينة، التي زرعتها مليشيا الإرهاب الحوثي".



وأضاف: "متى ستعمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة على نزع هذه الألغام".



وأودت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابي، بمقتل وإصابة مئات المدنيين في محافظة الحديدة، خلال السنوات الماضية

