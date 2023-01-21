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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت وزارة المالية، اليوم، فعالية هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023م، باستخدام التقنيات الرقمية وتحسين إدارة شؤون المالية العامة، بتمويل من صندوق النقد الدولي وبيل وميليندا غيتس.

وزارة المالية تطلق فعالية هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023 بدعم دولي

ويأتي ذلك في إطار توجهات مجلس القيادة الرئاسي وحرص الحكومة ووزارة المالية على مواكبة التوجه العالمي في استخدام أحدث التقنيات الآمنة بمجال إدارة شؤون المالية العامة، دون الاتصال بخدمة الانترنت، والعمل على تجاوز التحديات التقنية والتكنولوجية بهذا الخصوص، وذلك عبر إيجاد حل تقني رقمي عملي يمكّن وزارة المالية من جمع معلومات حول الإنفاق من الفرق اللامركزية على المستوى التنظيمي والإقليمي، والمضي قدما في مبادرات الإصلاح والابتكار المستقبلية.

ويجري تنظيم المسابقة الدولية الهاكاثون لأول مرة في اليمن، على مرحلتين، المرحلة الأولى الافتراضية، وهي مكرسة لتطوير أفكار النماذج الأولية والتعاون والابتكار وتقديم النموذج الأولي، وبدأت اليوم 19 يناير، فيما المرحلة الثانية عبر الحضور الشخصي، وسيتم خلالها اختيار الفرق في الهاكاثون، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس القادم.

وتهدف الفعالية، إلى إيجاد حل تقني يساعد وزارة المالية في تحسين وجودة دقة المعلومات، لتعزيز كفاءة أنظمة الخزانة لخفض التكلفة المالية المرتبطة بجمع البيانات من وحدات الإنفاق، وتعزيز شفافية الإنفاق العام، وتحسين كفاءته من خلال وضع ضوابط الالتزام وتحسين إدارة النقد، والتغلب على قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتمكين نشر حلول رقمية لوحدات الإنفاق دون اتصال بالإنترنت، وكذا الاستعانة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة بخبرات المتخصصين بمجال التكنولوجيا والموجهين من صندوق النقد الدولي والمندوبين من وزارة المالية.

ودعت وزارة المالية، كافة المواهب والمبتكرين المحليين والدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المشاركة في فعالية هاكاثون إدارة المالية العامة في اليمن 2023م، والإسهام بالأفكار التي من شأنها المساعدة بمواجهة تحديات مجال نقل البيانات والمعلومات وتبادلها بين وزارة المالية ووحدات الإنفاق، وإيجاد النظام التقني الآمن المناسب بهذا الصدد

وأكد وزير المالية سالم صالح بن بريك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حرص الوزارة على إنجاح هذه الفعالية الهامة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وترشيد الإنفاق وتحقيق التحسن والتعافي الاقتصادي، والعمل على تنمية الموارد العامة وتسخير واستغلال كافة الإيرادات والتمويلات من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية جرّاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة الصعبة التي تعيشها البلاد.

وشدد الوزير بن بريك، على مدى الحاجة الماسة لإيجاد حلول وأنظمة تقنية وتكنولوجية آمنة وحديثة معززة بالإجراءات الفنية والقانونية، وموائمة للتطورات الإقليمية والدولية الرائدة بهذا المجال، وتساهم في تحقيق التطور التدريجي بمجال القدرات والبنية التحتية الاقتصادية والمالية، والتمكين من إدارة المال العام بكفاءة وفاعلية، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتقديم خدمة نوعية للمواطنين.

ونوه بالدعم الفني والتمويلي المقدم من الجهات الإقليمية والدولية في الدول الشقيقة والصديقة المساندة لبلادنا في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي والنهوض بالبنية التحتية المدمرة بسبب أوضاع الحرب.. معربا عن أمله بتقديم المزيد من الدعم لمواصلة عملية الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف المنشودة لخدمة الوطن والمواطنين.

اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.

